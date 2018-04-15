"Kusursuz kulak" Bager piyanist olmak istiyor

YAHYA SEZGİN - Muş'ta absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip görme engelli 7 yaşındaki Bager Çalışcı, görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser ile çalışarak gelecekte ünlü bir piyanist olmak istiyor.

Müzik öğretmeni Keser, ailesinin, 5 ay önce kurduğu sanat merkezine getirdiği kendisi gibi doğuştan görme engelli ve absolut kulağa (müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi, bunları notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü) sahip Çalışcı ile tanıştı.

Keser AA muhabirine, Bager'in müzik yeteneğini fark ettiğini, bunun üzerine bir ay çalışarak bir video hazırladıklarını dile getirdi. Videoyu üniversitedeki hocalarına gönderdiğini belirten Keser, üniversite hocalarının kendisine "Bager'in üstün bir müzik yeteneğine sahip olduğunu" söylediklerini aktardı.

Böylesi bir müzik yeteneğinin çok az insanda görüldüğünü vurgulayan Keser, "Piyano başında onun çok özel bir çocuk olduğunu fark ettim. Algılama, kavrama ve zihinsel hakimiyeti oldukça fazla. Bager, doğadaki bütün sesleri çıplaklığıyla duyuyor, daha sonra duyduğu tüm sesleri notaya dönüştürebiliyor. Müzik dünyasında buna 'kusursuz kulak' deniliyor." diye konuştu.