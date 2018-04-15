"Kusursuz kulak" Bager piyanist olmak istiyor

YAHYA SEZGİN - Muş'ta absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip görme engelli 7 yaşındaki Bager Çalışcı, görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser ile çalışarak gelecekte ünlü bir piyanist olmak istiyor.
Müzik öğretmeni Keser, ailesinin, 5 ay önce kurduğu sanat merkezine getirdiği kendisi gibi doğuştan görme engelli ve absolut kulağa (müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi, bunları notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü) sahip Çalışcı ile tanıştı.
Keser AA muhabirine, Bager'in müzik yeteneğini fark ettiğini, bunun üzerine bir ay çalışarak bir video hazırladıklarını dile getirdi. Videoyu üniversitedeki hocalarına gönderdiğini belirten Keser, üniversite hocalarının kendisine "Bager'in üstün bir müzik yeteneğine sahip olduğunu" söylediklerini aktardı.
Böylesi bir müzik yeteneğinin çok az insanda görüldüğünü vurgulayan Keser, "Piyano başında onun çok özel bir çocuk olduğunu fark ettim. Algılama, kavrama ve zihinsel hakimiyeti oldukça fazla. Bager, doğadaki bütün sesleri çıplaklığıyla duyuyor, daha sonra duyduğu tüm sesleri notaya dönüştürebiliyor. Müzik dünyasında buna 'kusursuz kulak' deniliyor." diye konuştu.
- "Dünya çapında müzisyen olabilir"
Keser, Bager'in müzik eğitiminde bir süre sonra yetersiz kalacaklarına, çünkü onun çok ileri düzeye geleceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Eğitimini doğru zamanda doğru insanlarla yapabilirse Türkiye'de ve dünya çapında başarılı müzisyen olabilir. Bager'in müzikle ilgili materyallere ihtiyacı var. Bunlardan en önemlisi kulağını geliştirecek ve yeteneğini ortaya çıkaracak bir piyano. Ayrıca görme engelliler alfabesini öğrenmesi gerekiyor."
Baba Mehmet Çalışcı ise oğlunun görme engelli olduğunu doğumundan iki ay sonra fark ettiklerini anlattı.
Bager'in özel bir çocuk olduğunu belirten Çalışcı, "Oğlumun müziğe olan ilgisi, sevgisi ve müzikle rahatlamasını gördük fakat absolut olduğunu sanat merkezinde öğrendik. Oğlumun müziğe yoğunlaşmasını istiyorum. Bager de piyanist olmak istiyor." dedi.
Bager Çalışcı da piyano çalmayı çok sevdiğini ve büyüyünce piyanist olmak istediğini dile getirdi.
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