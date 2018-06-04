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"Kusursuz kulak"ın piyano hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Muş'ta tüm sesleri notaya dökebilen absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip görme engelli 7 yaşındaki Bager Çalışcı'nın "bir piyanoya sahip olma" hayali gerçekleşti - Müzik öğretmeni Caner Keser: - "Duyduğu tüm sesleri hatta abartmadan söylemek gerekirse attığımız adımlardan çıkan sesleri notaya döktüğünün farkına vardık. Özel bir çocuk olmasından dolayı nasıl bir eğitim vermemiz konusunda ciddi bir yol katettik" - Baba Mehmet Çalışcı: - "Bager'in çok güzel bir sloganı var, her zaman diyor ki 'Ben bu kulaklarla dünyayı yerinden oynatacağım' ilk zamanlar boş bir söz geliyordu ama şimdi ne demek isteğini anlıyorum"

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, çok sevdiği piyanoya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan görme engelli 7 yaşındaki Çalışcı'nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip olduğunu ve tüm sesleri notaya dökebildiğini fark etti.

Müzik yeteneğini ve kulağını geliştirmek için konservatuarların tercih ettiği kalitede piyanoya ihtiyacı olan Çalışcı'nın bu hayalini, SBK Vakfı Başkanı iş adamı Sezgin Baran Korkmaz gerçekleştirdi.

- "İnsanımızın duyarlılığına bir kez daha şahit olduk"

Çalışcı'nın müzik öğretmeni Keser, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın "Kusursuz kulak Bager piyanist olmak istiyor" başlıklı haberinden sonra çok güzel dönüşler ve tepkiler aldıklarını söyledi.

Bu süreçte gelen davet üzerine İzmir'de ilk konserlerini verdiklerini anlatan Keser, "İnsanımızın duyarlılığına bir kez daha şahit olduk" dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan SBK Vakfı'nın başkanı ve iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın basında yer alan haberler üzerine kendilerine ulaştığını dile getiren Keser, "Bager'e kulaklarına yakışır güzel bir piyano hediye etti" ifadesini kullandı.

- "Adımlardan çıkan sesleri bile notaya döküyor"

Keser, Bager'in sadece 3 aylık bir eğitimden geçtiğini ve bu süreçte "kusursuz kulak" olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Duyduğu tüm sesleri hatta abartmadan söylemek gerekirse attığımız adımlardan çıkan sesleri notaya döktüğünün farkına vardık. Özel bir çocuk olmasından dolayı nasıl bir eğitim vermemiz konusunda ciddi bir yol katettik. Fazla değil birkaç yıl sonra Bager'i çok güzel yerlerde göreceğimizden emin olabilirsiniz."

- "Ben bu kulaklarla dünyayı yerinden oynatacağım"

Baba Mehmet Çalışcı da oğlunun 'konjenital glokomlu' hastalığı yüzünden göremediğini anlattı.

Absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip olmanın da çok nadir görülen bir yetenek olduğunu dile getiren Çalışcı, "Bu da bizi bir nebze de olsa teselli ediyor. Haberlerden durumu öğrenen iş adamı Sayın Korkmaz Beyefendi piyanoyu alıp bize hediye ettiler kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çalışcı, "Bager'in çok güzel bir sloganı var, her zaman diyor ki 'Ben bu kulaklarla dünyayı yerinden oynatacağım. İlk zamanlar boş bir söz geliyordu ama şimdi ne demek isteğini anlıyorum. Bager'in büyük hayalleri var çok iyi bir piyanist olup yurt dışında konserler vermek istiyor biz de ona güveniyoruz ve ailesi olarak hep yanında olacağız" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bager Çalışcı Kusursuz kulak muş piyano

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