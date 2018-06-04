"Kusursuz kulak"ın piyano hayali gerçek oldu

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, çok sevdiği piyanoya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan görme engelli 7 yaşındaki Çalışcı'nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip olduğunu ve tüm sesleri notaya dökebildiğini fark etti.

Müzik yeteneğini ve kulağını geliştirmek için konservatuarların tercih ettiği kalitede piyanoya ihtiyacı olan Çalışcı'nın bu hayalini, SBK Vakfı Başkanı iş adamı Sezgin Baran Korkmaz gerçekleştirdi.

- "İnsanımızın duyarlılığına bir kez daha şahit olduk"

Çalışcı'nın müzik öğretmeni Keser, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın "Kusursuz kulak Bager piyanist olmak istiyor" başlıklı haberinden sonra çok güzel dönüşler ve tepkiler aldıklarını söyledi.

Bu süreçte gelen davet üzerine İzmir'de ilk konserlerini verdiklerini anlatan Keser, "İnsanımızın duyarlılığına bir kez daha şahit olduk" dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan SBK Vakfı'nın başkanı ve iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın basında yer alan haberler üzerine kendilerine ulaştığını dile getiren Keser, "Bager'e kulaklarına yakışır güzel bir piyano hediye etti" ifadesini kullandı.