Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası Açılış Töreni

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız, ülkemizin her şehrini birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bütün yükü sadece birkaç şehrimizin, birkaç bölgemizin sırtına yıkarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kütahya, inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde NG Kütahya Grup tarafından inşa edilen Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fabrikanın hayırlı olmasını dileyerek, eserin kazandırılmasında emeği geçen Nafi Güral, Erkan Güral ve firma yöneticilerine şükranlarını sunduğunu söyledi.
Fabrikanın inşasında katkısı olanları da tebrik eden Erdoğan, üretimin büyük bölümünün ihracata dönük olmasının, 150 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikanın değerini daha da artırdığını vurguladı.
Esere 15 Temmuz şehitlerinin isminin verilmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Şehitlerimize böylesine bir vefa gösteren Kütahya Seramik, inanıyorum ki milletimizin gönlünde de farklı bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum." diye konuştu.
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aynı şiirde deniyor ki: 'Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, tarih kendin yazıyorsan eserindir.' Evet, Türk milleti, 15 Temmuz'da bir kez daha tarih yazdı. Milletimizin kanıyla yazdığı tarihi işte burada olduğu gibi iş adamlarımız, işçilerimiz de alın terleriyle daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyorlar. Eserlerle taçlandırılmamış zaferler eksik kalmaya mahkumdur. Hele hele Kütahya'dan çıkıp dünyanın değişik ülkelerine, ta Çin'e kadar sizin alın terinizin eserlerinin ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar varacak olması ve 'Made in Turkey' olarak gidecek olması, 'Namın yürüsün Türkiye' demektir."
- "Kütahya, inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz zaferini her alanda çok daha büyük eserler ortaya koyarak ilelebet yaşatmak ve büyütmekte kararlı olduklarını dile getirdi.
Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız, ülkemizin her şehrini birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bütün yükü sadece birkaç şehrimizin, birkaç bölgemizin sırtına yıkarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kütahya, inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Eseri şehre kazandıran, şehitlerin adına ve şanına ithaf eden aileye, gösterdikleri vefa dolayısıyla teşekkürlerini ileten Erdoğan, fabrikayı Kütahya'nın geleceği için atılmış önemli bir adım gördüğünü ve yapılacak yeni fabrikanın da büyük öneme sahip olacağını düşündüğünü vurguladı.
Devletin eğitimden sağlığa, ulaşımdan teşviklere kadar açtığı yolun özel sektörün bu tür yatırımlarla şehirleri kalkındırmasını kolaylaştırmak için olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kütahya'nın hedeflerine varmasını sağlayacak olan, kendi potansiyelini harekete geçirebilme, kendi imkanlarını kullanabilme gücüdür. Bu konuda ben sizlere güveniyorum, Güral ailesine güveniyorum. Selçuklu'dan beri ülkemizin tarihindeki tüm kritik dönemlerde önemli bir rol üstlenen Kütahya'nın büyük ve güçlü Türkiye davasının da en büyük destekçisi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Osmanlı'nın Kütahya'daki Domaniç'ten doğduğunu belirten Erdoğan, "Siz, karşımda zamanın Hayme Hatunlarısınız. İnşallah yeniden bir inşa ve ihya hareketini hep birlikte yürütüyoruz." dedi.
Erdoğan, konuşması sırasında kendisine "Ölümüne seninleyiz" diye seslenen bir vatandaşa, "Eyvallah, ben de ölümüne sizlerle beraberim." karşılığını verdi.
Konuşmasının ardından fabrikanın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Nafi ve Erkan Güral tarafından seramik pano hediye edildi.
(AA)
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