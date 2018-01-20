Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası Açılış Töreni

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız, ülkemizin her şehrini birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bütün yükü sadece birkaç şehrimizin, birkaç bölgemizin sırtına yıkarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kütahya, inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde NG Kütahya Grup tarafından inşa edilen Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fabrikanın hayırlı olmasını dileyerek, eserin kazandırılmasında emeği geçen Nafi Güral, Erkan Güral ve firma yöneticilerine şükranlarını sunduğunu söyledi.

Fabrikanın inşasında katkısı olanları da tebrik eden Erdoğan, üretimin büyük bölümünün ihracata dönük olmasının, 150 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikanın değerini daha da artırdığını vurguladı.

Esere 15 Temmuz şehitlerinin isminin verilmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Şehitlerimize böylesine bir vefa gösteren Kütahya Seramik, inanıyorum ki milletimizin gönlünde de farklı bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum." diye konuştu.