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Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarların katıldığı eğitim semineri, Antalya’da gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun konuşmalarının ardından seminer, Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın’ın katılımcılara İletişim, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi ile devam etti.

Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarların katıldığı eğitim semineri, Antalya’da gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun konuşmalarının ardından seminer, Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın’ın katılımcılara İletişim, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi ile devam etti. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Eski Baş Kontrolörü Haluk Nalçakar Belediye Muhtarlık İlişkileri ve Kamu İhale Kanunu hakkında muhtarlara eğitim verdi.
Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Muhtarlarımıza, daire müdürlerimiz ve ailelerine hoş geldiniz diyorum. Bugün burada hem bilgi edinme hem de istişarelerde bulunma adına toplandık. 24 Haziran Seçimleri bizim için çok önemli olduğu gibi ülkemizin geleceği içinde çok önemli. Dünyadaki mazlumların gözü kulağı bizim üzerimizde, biz ne kadar güçlü olursak, ne kadar ayaklarımızın üzerinde durursak, ne kadar üretim yaparsak, ne kadar zengin olursak ancak o zaman mazlumlara hamilik yapabiliriz. Emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki oyunları devam ediyor. O yüzden birlik ve beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor.Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi iri olalım, diri olalım, kardeş olalım yani hep birlikte Türkiye hep birlikte Kütahya olalım diyoruz. Bu söylemleri yüreğimizde hissetmemiz lazım. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, şehrimiz şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak, 2018 yılında projelerimiz devam ediyor, yine sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz altmış beş mahallemizi kardeş olarak görüyoruz. Hepsini evladımız gibi görüyoruz, o yüzdende hepsine hizmet etmek bizim görevimizdir. Biz her şeyi yapabiliriz. Yol yaparız, asfalt yaparız, hizmet binaları yaparız ama asıl önemli olan sizlerin kalbine giden yolu, milletimizin kalbine giden yolu yapabilmek en önemli şeydir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah toplantımızın hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Eğitimin sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, katılım sağlayan muhtarlara sertifikalarını takdim etti. (EFE)

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

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Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
2 / 6

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
3 / 6

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
4 / 6

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
5 / 6

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
6 / 6

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer

Kütahya Belediyesi’nden muhtarlara seminer
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