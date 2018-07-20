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Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

Kütahya Belediyesi tarafından 44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlendi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 2'nci kilometresindeki fuar alanında düzenlenen törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentin tanıtımına büyük katkılar sağlayan festivali, 44'üncü kez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivallerin kentlerin değerlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Festival bölge halkının eğlence, alışveriş ihtiyaçlarını karşıladığı gibi aynı zamanda ilimizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Kütahya'nın tarihinin kültürünün zengin olması ve yer altı ve yer üstü kaynaklarının bol olduğu ve bunların yeterince anlatılması gerekir. Festivaller bu nedenle çok önemlidir. Festivalimiz, çininin, termal turizmin, kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır."

Saraçoğlu, bin 800 metrekare kapalı alanda kurulan festival alanında başta çini olmak üzere bir çok el sanatının tanıtımının yapıldığını söyledi.

Törende AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetinerenler de birer konuşma yaparak festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve protokol üyeleri, 4 Ağustos'a kadar açık kalacak festivaldeki stantları gezdi.

Öte yandan, festival boyunca sevilen sanatçıların konserler düzenleyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
çini festival Kütahya Termal

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