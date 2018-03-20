Kütahya çinisi TBMM’de

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ’Geçmişten Günümüze Çini Çalışmaları’ adlı sergi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) beğeniye sunuldu.

Sergi açılışına Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan Vural Kavuncu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, bürokratlar, bazı illerin milletvekilleri, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

TBMM Halkla İlişkiler Binasındaki açılışta konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, çini sanatının kadim medeniyet değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye’de çini deyince akla ilk gelen şehrin Kütahya olduğunu vurgulayan Gazel, Kütahya’nın çini sanatıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’na da dahil olduğunu kaydetti.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Vali Nayir, "Kütahya bir tarih şehri, kültür şehri olduğu kadar sanat şehridir. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan ilimiz bu medeniyetlerin renklerini nakışlarını namelerini sanatına aktarmıştır. Bu sanatlar içinde çininin özel bir yeri vardır. Bu sanatta Kültür Bakanlığından UNESCO dan belge alan sanatçılarımız yanında okullarımızın da katkılarını almaktayız. Bu sene dahil olduğumuz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda çini ustalarımızın yanında okullarımızın da desteğini alacağız. Bu sergide yer alan eserler 1984 yılından günümüze kadar okulumuzda üretilen eserlerdir" dedi.

Sergide açılan defterde sergi ile ilgili görüşlerini yazan Vali Nayir, Kütahya’nın çini sanatının TBMM’de beğeniye sunulmasından onur duyduklarını kaydetti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Kütahya’mızın medar-ı iftiharı olan çini sanatımızın en güzel örneklerini TBMM’nin salonunda sergileme imkanı bulduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Okulumuz idarecilerinin, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin el emeği, göz nuru eserleri göğsümüzü kabarttı. Tarihimize ve kültürümüze olan borcumuzu kısmen ödememize vesile olan bu sergide emeği geçenlere, bu gazi mekanı bize açan milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

Toplam 118 parça eserin beğeniye sunulduğu sergi 24 Mart’a kadar ziyarete açık olacak. (EFE)