Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ’çiftlik bank’ mağduru bir vatandaşın dosyasının kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu durumla ilgili şikayet yapıldığı ve bunun üzerine de soruşturma açıldığı belirtildi. Açıklamada, "24 Mart 2018 tarihinden itibaren internet üzerinden yayın yapan bir kısım haber siteleri ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarında ’Çiftlik Bank mağduru bir vatandaşın müracaatı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği’ şeklinde yapılan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Habere konu edilen kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda vatandaştan para topladığı iddia edilen oluşuma 2018 yılı Ocak ayında 5 milyon TL para yatırdığını beyan ederek müracaatta bulunan mağdura ait suç duyurusu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma açılmış, haberlerin yapıldığı tarih itibariyle soruşturma evrakında habere konu edildiği şekliyle hukuki geçerliliği olan soruşturmayı sonuçlandıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Müracaat ile ilgili olarak soruşturmanın halen derdest (açık) olup, Başsavcılığımızda bulunan soruşturma evrakının ise diğer mağdurların başvuruları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi amacıyla yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam eden dosyaya birleştirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir” denildi.
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