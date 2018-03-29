Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar: Şehit kanı ile sulanan toprak cennettir

Kütahya İl Müftülüğü’nün ’cami buluşmaları’ programı, bu hafta Nurhak Camii’nde gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, cemaatle eda edilen yatsı namazının ardından yaptığı sohbette, şehitlik ve vatan sevgisini dile getirdi.

Hazırlar, "Bu memleketin her karış toprağı şehit kanları ile sulanmıştır. Şehit kanı ile sulanan toprak cennettir.

Şehitlerimiz vatan için en muazzez olan canını bu vatan için vermiştir. Allah, bizlere bu değerler uğrunda hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah bizleri vatansız ve ezansız bırakmasın" diye konuştu.

İndirilen hatm-i şerifler de dua eşliğinde başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Okunan hatimlerin duası, vaiz Ünal Damar tarafından yapıldı.

Müftü Hüseyin Hazırlar, ’cami buluşmaları’ etkinliğinin önceki haftalarda Mekke, Eyüp Sultan, Laleli, Fuatpaşa, Dörtyol, Okmeydanı, Çinili, Şelale, Ahmet Yesevi, Fatih Sultan Mehmet, Karagözpaşa, Çamlıca Güreşçi, Takvacılar, Mekke, Şeker ve Seksenevler camilerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Müftü Hazırlar, ’cami buluşmaları’ programlarının Nurhak Camii ile tamamlandığını ancak, yoğun talep üzerine etkinliklerin Ramazan’a kadar yine her hafta devam edeceğini bildirdi.

Hazırlar, ’cami buluşmaları’ etkinliğinin önümüzdeki hafta TOKİ Camii’nde geçekleştirileğini ifade etti. (EFE)