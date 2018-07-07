Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Kütahya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü polis 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep, Denizli ve Kastamonu'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, polis memurları F.T, R.T. ve V.A. ile çeşitli kamu kurumlarında görevli A.D, A.A, N.T, İ.Ç, B.K. ve H.G. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmaları ve davalarında tutuklu bulunanların tahliyesi, ihraç edilen kamu görevlilerinin iadesi, e-haciz işlemlerinin kaldırılması, kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlanması, vatandaşlık işlemleri, gümrükte el konulan araç ve malların bırakılması ve açıktan memuriyete atama" gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
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