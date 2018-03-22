HABER

Kütahya merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

7 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Bursa ve Eskişehir'de uyuşturucu ticareti ve fuhuş yapıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada yaklaşık 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen K.M, S.S. M.G.Y, K.E, Y.G. R.D ve İ.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Kütahya uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Ankara'da operasyon!

Ankara'da operasyon!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.