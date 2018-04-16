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Kütahya MTTB’den Medya Akademisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Medya Akademisi’ başladı.Akademinin konuğu olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe, gazeteciliğin fedakarlık ve özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getirdi.Gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu ifade eden Efe, "Mesleğimiz aynı zamanda heyecan ve gönül işidir.

Kütahya MTTB’den Medya Akademisi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Medya Akademisi’ başladı.
Akademinin konuğu olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe, gazeteciliğin fedakarlık ve özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getirdi.
Gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu ifade eden Efe, "Mesleğimiz aynı zamanda heyecan ve gönül işidir. Bu mesleği sevmeyen yapamaz. Özveri ve fedakarlık isteyen bir görev. Gazetecinin mesai saati yoktur. Günün her saatinde veya gecenin bir yarısında her an bir haber çıkabilir. Gazeteci oturduğu şehrin, Türkiye’nin ve dünyanın gündemini takip etmek zorundadır" diye konuştu.
Kütahya’da İHA’nın 21 yıldır temsilciliğini yaptığını kaydeden Hüseyin Efe, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bizim mesleğimiz de artık biraz daha kolaylaştı. Bundan 20 yıl önce çektiğimiz bir kaseti otobüsle merkeze gönderirdik. Haber, bir gün sonra ancak yayınlanırdı. Şimdi ise çektiğimiz bir görüntü veya fotoğraf anında medya kuruluşlarına ulaşıyor. İletişim araçlarının artmasıyla birlikte haber çeşitliliği da arttı. Herkesin elinde bir akıllı telefon var. Vatandaş çektiği fotoğraf-görüntüyü anında medya kuruluşlarına ulaştırıyor veya sosyal medyada paylaşarak sesini duyuruyor. Bu vatandaş acısından büyük bir nimettir" şeklinde konuştu.
Habere ulaşma, haberin yazımı ve bir haberde olması gereken kuralları da anlatan gazeteci Efe, Kütahya’da son 20 yılda meydana gelen gelişme ve olaylarla ilgili bilgiler de sundu.
MTTB’li öğrencilerle mesleği anılarını da paylaşan Hüseyin Efe, organizasyon sebebiyle Milli Türk Talebi Birliği Kütahya İl Başkanı Usame Doğan ve ekibine teşekkür etti. (EFE)

Kütahya MTTB’den Medya Akademisi

Kütahya MTTB’den Medya Akademisi

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