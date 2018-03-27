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Kütahya şehidini son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Afrin’de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde son yolculuğuna uğurlandı.Askeri uçakla Zafer Havalimanı’na getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel’in (30) naaşı, Genişler köyündeki baba evine götürüldü.

Afrin’de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Zafer Havalimanı’na getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel’in (30) naaşı, Genişler köyündeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Nimet Temel tabuta sarılarak, "Delikanlı Veyselim, burada mı yatıyorsun? Evladım benim" dedi. Şehit Temel, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Bülent Tatkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, şehidin ailesi, nişanlısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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