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Kütahya TÜGVA’da yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Hamza Deniz Kaçmaz ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.TÜGVA Kütahya Heyeti’ni makamında kabul eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden TÜGVA Kütahya İl Başkanı Hamza Deniz Kaçmaz, faaliyetlerinde gençliği hedef aldıklarını kaydetti ve hayat geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.Gençliğin her milletin ve ülkenin en büyük zenginliği olduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu sermaye üzerinde herkesin mutlaka kafa yorması lazım.

Kütahya TÜGVA’da yeni dönem

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Hamza Deniz Kaçmaz ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
TÜGVA Kütahya Heyeti’ni makamında kabul eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden TÜGVA Kütahya İl Başkanı Hamza Deniz Kaçmaz, faaliyetlerinde gençliği hedef aldıklarını kaydetti ve hayat geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.
Gençliğin her milletin ve ülkenin en büyük zenginliği olduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu sermaye üzerinde herkesin mutlaka kafa yorması lazım. Devlet gençlik adına bakanlık bile kurmuş Gençlik ve Spor Bakanlığı diye. Her bir birimin gençlere yönelik ayrı görevleri var. Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde de gençliği hedef alan, gençlerle ilgilenen çok sayıda STK var. Ülkenin gençliğine hizmet etmek, ona yön vermek geleceğine hizmet etmek manasına geliyor. Bir sürü tehlikeye, riske açık bir ortam. Dolayısıyla koruyucu, kollayıcı faaliyetlere ihtiyaç var. İnşallah sizler de o koruyucu, kollayıcı faaliyetlerin güzel bir halkası olarak hem ilimize hem de ülkemize, belki genel manada tüm insanlığa faydası olabilecek bir yatırım, bir gayret içerisinde olursunuz” dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, Başkan Kaçmaz ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Yener Kaytancı, İsmail Kınteş, Ömer Faruk Çakır, Neslihan Kılınç, Tolga Başpınar ve Fatih Kaya’ya çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)

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