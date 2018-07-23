Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (2)

BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Güney deresinde balık ölümleri devam ederken, köylülerin tepkileri de artıyor. Dere kenarına balık tutmak için gelen çocuklar, "Balıklarımızı öldürdüler, çok üzgünüz" dedi.

Köy muhtarı Baki Karaca, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve Jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine gelen yetkililer sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, Domaniç ilçe Jandarma ekipleri de suyun geldiği güzergahı takip edip, balık ölümlerinin nedenini araştırmaya başladı.

KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Domaniç Jandarma ekipleri, kimyasal madde karışmış suyun Tavşanlı'ya bağlı Hamitabat köyündeki barajdan geldiğini belirledi ve soruşturmayı Tavşanlı Jandarma ekiplerine devretti.

Gelişmeleri yerinde incelemek için Güney köyüne giden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk iseyaptığı açıklamada, "Doğal Güzelliği ile ünlü Domaniç'imizin en büyük mesire alanına sahip, etrafı çok sayıda derelerle çevrili köyümüzde yapılan katliam affedilir gibi değil. Yetkililerimiz adli ve idari soruşturmayı başlattılar. Umarız sorumlular bulunur ve hak ettikleri cezaları alırlar" dedi.

Köy Muhtarı Baki Karaca'da, " Bu dere sadece benim köyümden geçmiyor. Muhacırlar, Böçen, Soğucak, Kozcağız ve Hamitabat köyleri de mağdur. Ben gücümün yettiği kadar her tarafa sesimi duyurmaya çalıştım. Medyamızın da olayı sahiplenmesiyle konuyu Türkiye gündemine taşıdık. Ancak diğer muhtar arkadaşlarımdan ve yetkililerden aynı duyarlılığı maalesef göremedim. Sorumlular bulunup cezaları verilmeli" dedi.