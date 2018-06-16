Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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