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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta 2 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Kütahya trafik kazası

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