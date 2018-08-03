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Kütahya'da "4. Geleneksel Türk Oyunları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

Festival, geleneksel kıyafetli kemankeş ve sporcuların mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı - Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Kuru: "Festivalimize bu yıl 67 il ve 6 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu katılıyor. Yarın, katılımcı sporcularımızla Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük etkinliğini düzenleyeceğiz"

Kütahya'da 4'üncüsü gerçekleştirilen "Geleneksel Türk Oyunları Festivali", düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Germiyan Ata Sporları ve Okçuluk Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen kemankeş ve sporcular, üzerlerindeki geleneksel kıyafetleriyle mehter takımı eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri festivale ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Festivale katılımın her geçen yıl arttığını dile getiren Kuru, şöyle konuştu:

"Festivalimize bu yıl 67 il ve 6 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu katılacak. Yarın, katılımcı sporcularımızla Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük etkinliğini düzenleyeceğiz. Geçmişten geleceğe bir bağ olan Türk oyunları festivalini gerçekleştiriyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Bu yıl katılım olarak büyük bir sayıya ulaştık. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu anlamda katılımcı tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Anadolu Beylerbeyliği olan Kütahyamızda bu tip organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Yapılacak yarışmalar hakkında bilgi de veren Halil Kuru, "Sabit kutu, yumurta, darp atışlarımız olacak. 3 ayrı kategoride menzil atışlarımız olacak. Bunun yanında atlı okçuluk gösterileri ile geleneksel Türk oyunlarından mangala, aşık oyunları, karakucak güreşleri de festival boyunca izleyicilere sunulacak." diye konuştu.

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"4. Geleneksel Türk Oyunları Festivali" Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneği Kütahya

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