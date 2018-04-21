Kütahya’da basketbol turnuvası

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen, Kütahya ev sahipliğinde yapılan 32. İller Arası Basketbol Turnuvası ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, KYK Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Defterdarı Ömer Faruk Önel, STK Temsilcileri ile sporcular katıldı.

Erkekler kategorisinde Denizli KYK İl Müdürlüğü birinci, Manisa KYK İl Müdürlüğü ikinci, Muğla KYK İl Müdürlüğü üçüncü, İzmir KYK İl Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödülleri ve hediyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

32. İller Arası Basketbol Turnuvasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve sporcuları tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Gençlerimiz birinci takdiri KYK yurtlarını tercih edip anne ve babalarını rahat ettirmekle hak etmişler, ikinci takdiri vakitlerinin önemli bir kısmını spora ayırmakla hak etmişler, üçüncü takdir de burada dereceye girerek, yarışmada kendi illerini, yurtlarını temsil edip başarı kazanmakla elde etmişler. Elde ettiğiniz başarı ve spor hayatınızın bir parçası olsun. İnşallah bu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bu vesileyle Kütahyamızı da kısmen görüp tanımışsınızdır. Bizler, güzel ilimizin dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından da tanınmasını istiyoruz” diye konuştu. (EFE)