Kütahya’da belediye ve İŞKUR işbirliği

Kütahya Belediyesi ile İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü arasında, ’Girişimcilik Eğitim Programları’ işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İŞKUR Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan tarafından imzalandı.

Kütahya Belediyesinde düzenlenen işbirliği protokolü hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "İmzalamış olduğumuz protokol kapsamında Kütahyalı hemşehrilerimizin, girişimci kardeşlerimizin önünü açmak, KOSGEB kredilerinden faydalanabilmeleri noktasında bu eğitimleri almaları ve geçmeleri gerekmektedir. Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi olarak, İŞKUR işbirliği ile merkezimiz konferans salonunda eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır. KOSGEB Yeni Girişimci desteğinden faydalanabilmek için ön koşul, işletmelerin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almış olmasıdır. İŞGEM’lerde bu şart aranmamaktadır. Fakat İlimizde girişime atılmış ve destek almak isteyen, işletmesini İŞGEM dışında kurmuş katılımcılar bulunmaktadır. İlimizde yapılacak güzel yatırımlara ve yeni iş imkânlarının oluşmasına katkıda bulunmak için her yeni girişimcinin katılmasında fayda sağlayacak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu programa katıldıklarında sertifikaya hak kazanmış kişiler KOSGEB Girişimci Desteğine başvurabilmektedir. Girişimcilik Eğitim programına 5 grupta toplam 125 (yüzyirmibeş) kişi katılacaktır. Bunların belirlenen süre içinde ayrılmaları durumunda yedek katılımcılar programa katılabilirler. Eğitim programının uygulama süresi toplam 5 grupta, 20 gün ve 160 saattir. Bunun, 15 gün ve 96 saati teorik eğitim bölümünden, 5 gün ve 32 saati sınıf içi atölye çalışması bölümünden oluşacaktır. İmzalamış olduğumuz "Girişimcilik Eğitim Programları" işbirliği protokolünün Ülkemize, Kütahya’mıza ve eğitime girecek olan hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi

İŞKUR Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan ise, "İstihdamın arttırılması, ülkemizin gelişmesi ve yeni girişimcileri belirleme noktasında böyle bir protokol gerçekleştirildi. Yeni girişimci adayları ile alacakları eğitimler sonrası da kendi işlerini kuracak olan müteşebbisleri ortaya çıkartmak amacıyla bu eğitim gerçekleştiriliyor. Kütahya Belediyesine sunacağı katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, işbirliği protokolünün ilimize ve ülkemize hayır olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da hazır bulundu. (EFE)