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Kütahya'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Kütahya'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Tavşanlı - Kütahya Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda S.T'nin kullandığı 43 FC 895 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki aralarındaki çocuklarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
beton mikseri Kütahya Tavşanlı trafik kazası

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