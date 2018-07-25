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Kütahya'da camiye yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, dün akşam sağanak sırasında Kadir Pınarı Camisi'nin minaresine yıldırım düştü.

Kütahya'da camiye yıldırım düştü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, dün akşam sağanak sırasında Kadir Pınarı Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Olayda, camide maddi hasar meydana gelirken, elektronik cihazlar da yandı.
Olay, Emet'teki Kadir Pınar Camisi'nde yatsı namazı sonrası meydana geldi. Cemaat namazdan çıktığı, görevlilerin ise camide bulunduğu sırada caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu camide maddi hasar meydana gelirken, ramazan ayı öncesinde yenilenen şerefe pencereleri kırıldı, aydınlatma sistemleri zarar gördü. Camide bulunan tüm elektronik cihazlar da yandı.
Yıldırım düşmesi nedeniyle cami çevresinde bulunan bazı evlerde de elektronik cihazların zarar gördüğü belirtilirken, birkaç gün önce aynı bölgede başka bir camiye yıldırım düştüğü öğrenildi.

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Kütahya'da camiye yıldırım düştüKütahya'da camiye yıldırım düştü

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