Kütahya'da çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuslar köyünde yaşayan ve çobanlık yaptığı öğrenilen Yusuf Y. (62) ile Kerim Yılmaz (32) arasında Akkaya köyü yakınında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Y, yanında taşıdığı tabancayla Kerim Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Yusuf Y, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim Yılmaz'ın cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

