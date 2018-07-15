Kütahya'da çocukların bulduğu cisim patladı: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, buldukları cisimle oynayan 4 çocuk, söz konusu cismin patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, buldukları cismi Aslanbey İlkokulu bahçesine götüren Enes N. (16), Ömer Faruk D. (16), Hakan Y. (13) ve Himmet G. (9) burada oynamaya başladı.

Çocuklar, cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan kolunun koptuğu belirtilen Enes N, Tavşanlı'daki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.

