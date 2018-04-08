HABER

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen Tashih-i Huruf Kursu’na katılarak 6 aylık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.Belediye Kültür Sarayı’ndaki törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Ümit Aktı, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ahmet Sami Kutlu, din görevlileri ve davetliler katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Tashih-i Huruf Kursu 1.

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen Tashih-i Huruf Kursu’na katılarak 6 aylık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Belediye Kültür Sarayı’ndaki törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Ümit Aktı, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ahmet Sami Kutlu, din görevlileri ve davetliler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Tashih-i Huruf Kursu 1. dönem kursiyerleri mezuniyet töreni kursiyerler tarafından hazırlanan tasavvuf musikisi dinletisiyle devam etti.
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, "Diyanet Başkanlığı, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuma ve bu noktada kendimizi geliştirme amacıyla böyle bir kurs düzenliyor ve 8 yıldan beri de devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce ilimizde Evliya Çelebi Eğitim Merkezimizi açınca biz de bu kursun şehrimizde açılması için başkanlığımızdan talepte bulunduk. Kütahyamızda, merkez camilerimizde görev yapan ve yapılan sınav neticesinde başarılı olup bu kursa katılma hakkı elde eden 16 kardeşimize 6 ay boyunca eğitimler verildi" diye konuştu.
Karazeybek, eğitim süreci boyunca alanında uzman eğitim görevlisi hocalar tarafından kıraat ilmi hakkında temel bilgiler, Kur’an-ı Kerim’i nitelikli okuma becerisi, sesi daha iyi kullanma ve makamları icra edebilme bilgi ve becerisi gibi birçok konuda eğitimler dile getirdi.
Mezuniyet töreni, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve diğer protokol üyeleri tarafından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi. (EFE)

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

Kütahya’da din görevlilerine Tashih-i Huruf Kursu

Sürücü kursunda dehşet!Sürücü kursunda dehşet!
Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeniValilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı!Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.