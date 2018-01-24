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Kütahya'da ele geçirildi! Tam 177 cam tüp, değeri 2 milyon TL

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 22:43 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Kütahya'da ele geçirildi! Tam 177 cam tüp, değeri 2 milyon TL

Bir ihbarı değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, yarış atlarında doping olarak kullanılan, yasak olduğu belirtilen ve 2 milyon TL değerinde 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli H.A. gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerin insanlarda botoks uygulaması ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtildi.

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Kütahya kimyasal yarış dopingi cam tüp yarış atları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ülkede hilesiz hırsızsın bir iş yokmuş yaa toplum olarak tamamen üçkağıtçı olduk ée ne demişler imam osrrsa cemaatte mıçar
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