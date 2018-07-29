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Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alayunt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Kılavuz (57), bahçesinde su hattı çalışması yaptığı sırada demir su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kılavuz'un cesedi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi elektrik akımı Kütahya

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