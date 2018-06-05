Kütahya'da engelli kişiden 5 gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evine dönmeyen engelli kişiden 5 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Çamalan köyünde yaşayan işitme engelli Ramazan Birge (40), 5 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar Birge'nin izine rastlanmadı.
Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
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