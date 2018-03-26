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Kütahya'da FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski emniyet mensuplarından 2'si 9'ar yıl, biri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski emniyet mensuplarının 2'sine 9'ar yıl, birine de 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski emniyet müdür yardımcıları Seyit Kutup Özden ve Mehmet Paköz ile 3. sınıf emniyet müdürü Ali Sever ve avukatları katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandıkları belirlenen sanıklar, tahliyelerini ve beratlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Özden ve Sever'e 9'ar yıl, Paköz'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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