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Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Simav Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 78 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 78 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Beyceköy'deki Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Rahatsızlanan 78 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin okulda öğle yemeğinde çıkan patlıcan musakka, pilav, ezo gelin çorbası ve höşmerim tatlısı yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.

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Kütahya simav zehirlenme

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