Kütahya'da gölete düşen genç boğuldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde gölete düşen 17 yaşındaki Mehmet Elibol boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Umutlu köyünde yaşayan Mehmet Elibol (17) babası Hüseyin Elibol ile hayvanlarını otlatmak için Sorgun Sulama Göleti çevresine gitti.
Elibol, göletin savak kısmından geçerken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre derinlikteki suya düştü.
Oğlunu kurtaramayan baba Elibol, olayı jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda gencin cesedini göletten çıkardı.
Mehmet Elibol'un cesedi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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