Kütahya'da hastaneye götürülen mahkum firar etti

Kütahya'da, cezaevinden tedavisi için hastaneye getirilen mahkum, firar etti.
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını söyleyen mahkum Ramazan O, infaz koruma memurlarınca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Mahkum Ramazan O, hastane görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak firar etti.
Polis ekipleri, mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon
AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum