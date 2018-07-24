Kütahya'da hastaneye götürülen mahkum firar etti

Kütahya'da, cezaevinden tedavisi için hastaneye getirilen mahkum, firar etti.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını söyleyen mahkum Ramazan O, infaz koruma memurlarınca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Mahkum Ramazan O, hastane görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak firar etti.

Polis ekipleri, mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.

