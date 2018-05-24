Kütahya'da hırsızlık operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, demir yolundan hurda malzeme çaldıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.
Beyköy Mahallesi yakınlarından geçen ve yenileme çalışmaları yapılan demiryolu hattındaki hurda malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlığı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.O, Y.O, Y.H, K.E, İ.T, A.K, A.E. ve Y.U. suçüstü yakalandı.
Dört araca yüklenen demiryollarına ait çok sayıda ray travers bağlantı malzemesi ele geçirildi. Yaklaşık bin 100 kilogram ağırlığındaki demir malzemeler, TCDD yetkililerine teslim edildi.
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