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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Ali Esen yönetimindeki 03 VS 971 plakalı otomobil, Simav - Gediz karayolunun 35. kilometresinde, karşı yönden gelen Bayram Altıntaş'ın kullandığı 03 LE 0827 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Esen ile diğer araçtaki Altıntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Bayram, Cemile ve Irmak Altıntaş 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya olumlu trafik kazası

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