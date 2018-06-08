HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

İsmail Ertürk idaresindeki 43 EU 508 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi yakınlarından geçen Simav-Balıkesir çevre yolu Otogar Kavşağı'nda, Osman Budak'ın kullandığı 43 KP 855 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Rabia Çakır, Merve Nur Vuran, Anıl Altın, Yıldız Aydemir ve Tahir Kocayusufoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Tahir Kocayusufoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Fotoğraflar // Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyorFotoğraflar // Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TLİstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya simav trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Karneye yazılan en acı not!

Karneye yazılan en acı not!

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.