Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
İsmail Ertürk idaresindeki 43 EU 508 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi yakınlarından geçen Simav-Balıkesir çevre yolu Otogar Kavşağı'nda, Osman Budak'ın kullandığı 43 KP 855 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Rabia Çakır, Merve Nur Vuran, Anıl Altın, Yıldız Aydemir ve Tahir Kocayusufoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan Tahir Kocayusufoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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