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Kütahya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

Kütahya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kütahya'da, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Küçük yönetimindeki 43 SF 442 plakalı elektrik panosu yüklü kamyonet, Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 20'nci kilometresinde, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Küçük ile İlyas Şahan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Kütahya trafik kazası

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