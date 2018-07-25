Kütahya'da kamyonet traktöre çarptı: 3 ağır yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kamyonetin park halindeki traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Erarslan yönetimindeki 43 NC 997 plakalı kamyonet, Domaniç-Tavşanlı Karayolu üzerindeki Berçin köyü yakınlarında, arızalandığı için yol kenarında park halindeki plakasız traktöre arkadan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Erarslan ile Hasan Şeker ve traktördeki Doğukan Doğan (17) ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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