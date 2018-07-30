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Kütahya’da Kurtalan Ekspres coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:57 | Son Güncelleme

Kütahya’da Kurtalan Ekspres coşkusu

Kütahya'da düzenlenen 44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Kurtalan Ekspres Müzik Grubu konser verdi.

Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve halen çalışmalarına devam eden Kurtalan Ekspres Müzik Grubu'nun, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sevilen şarkılarını Kütahyalılar için seslendiren grup, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, konser sonrası grup üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan grup şefi Ahmet Güvenç, Kütahya’ya yaklaşık 2 yıl önce yine bir konser programı için geldiklerini, yine burada olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Kurtalan Ekspres’in yeni albüm çalışması hakkında bilgi veren Güvenç, "En son 2014’te albüm yapmıştık. Yeni albümümüz de hazır. Aslında bizim elimizden olmayan sebeplerden dolayı biraz gecikti ama eylül gibi çıkacak inşallah. Grubumuzun uzun yıllardır devam etmesini, düzgün durmaya, hep aynı şeyleri söylemeye ve hiç değişmeden aynı duruşu sergilemeye borçluyuz. (Müzik gruplarına) Çok çalışmayı, durmadan çalmayı öneririm. Bir arada olmayı, internetten değil birbirinin gözünün içine bakarak konuşmayı öneririm. O zaman grup daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
festival konser Kurtalan Ekspres Kütahya

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