Kütahya’da Kurtalan Ekspres coşkusu

Kütahya'da düzenlenen 44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Kurtalan Ekspres Müzik Grubu konser verdi.
Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve halen çalışmalarına devam eden Kurtalan Ekspres Müzik Grubu'nun, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sevilen şarkılarını Kütahyalılar için seslendiren grup, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, konser sonrası grup üyelerine çeşitli hediyeler verdi.
Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan grup şefi Ahmet Güvenç, Kütahya’ya yaklaşık 2 yıl önce yine bir konser programı için geldiklerini, yine burada olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.
Kurtalan Ekspres’in yeni albüm çalışması hakkında bilgi veren Güvenç, "En son 2014’te albüm yapmıştık. Yeni albümümüz de hazır. Aslında bizim elimizden olmayan sebeplerden dolayı biraz gecikti ama eylül gibi çıkacak inşallah. Grubumuzun uzun yıllardır devam etmesini, düzgün durmaya, hep aynı şeyleri söylemeye ve hiç değişmeden aynı duruşu sergilemeye borçluyuz. (Müzik gruplarına) Çok çalışmayı, durmadan çalmayı öneririm. Bir arada olmayı, internetten değil birbirinin gözünün içine bakarak konuşmayı öneririm. O zaman grup daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum