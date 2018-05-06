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Kütahya'da kuvvetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Domaniç-Tavşanlı karayolu, sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir süredir etkili olan fırtına, yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Domaniç-Tavşanlı karayolu, Hisar Mahallesi yakınlarında yolda biriken sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Kütahya sağanak

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