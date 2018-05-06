Kütahya'da kuvvetli sağanak

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir süredir etkili olan fırtına, yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.
Domaniç-Tavşanlı karayolu, Hisar Mahallesi yakınlarında yolda biriken sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum