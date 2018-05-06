Kütahya'da kuvvetli sağanak

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir süredir etkili olan fırtına, yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Domaniç-Tavşanlı karayolu, Hisar Mahallesi yakınlarında yolda biriken sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

