HABER

Kütahya'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Müzikali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 02:00 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 ayda hazırlanan 120 lise öğrencisi, müzikalde görsel şölen sundu

Kütahya'da lise öğrencilerinin hazırladığı, "Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali" sahnelendi.

Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri kapsamında merkez yerleşkedeki amfi tiyatroda, "Dumlupınar'dan Dumlupınar'a" projesi çerçevesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesinden 120 öğrenci, "Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali"nde sahne aldı.

Yunan işgalini ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni canlandıran öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Müzikalde duygulu anlar yaşanırken, öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında, Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnede beklenmedik müthiş bir performans sergilediğini ve izleyicileri duygulandırdığını söyledi.

Dumlupınar'ın Ege'de bir yer, haritada gösterilen alelade bir ilçe ya da nüfusu, geçim kaynağı, rakımı gibi bilgilerle öğretilen sıradan bir şehir olmadığını vurgulayan Gören, şöyle konuştu:

"Dumlupınar tarihte bir sayfada değildir. Ruhumuzda yükselen bir anıttır. Ve o anıt mimari eser değildir. Mehmetçikten bize kalmış bir abidedir. Çanakkale ne ise Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa Dumlupınar bayraktır. Dumlupınar bedenlerin düştüğü ama sancağın düşmediği yerdir. "

Müzikali yöneten Kılıçarslan Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Özgür Yiğit de müzikalde 120 öğrencinin sahne aldığını, sahne arkasındaki öğrencilerle birlikte 160 kişilik bir kadroyla gösteri sunduklarını belirtti.

Müzikalin yaklaşık 10 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Yiğit, "Öğrencilerimiz çok güzel bir performans sergilediler. Öğrencilerimiz bundan sonra inşallah daha büyük projelere imza atacaklar." ifadelerini kullandı.

AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyorErdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecekMuharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dumlupınar Meydan Muharebesi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya müzikal

En Çok Okunan Haberler

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

İlginizi Çekebilir

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.