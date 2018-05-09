Kütahya'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Müzikali

Kütahya'da lise öğrencilerinin hazırladığı, "Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali" sahnelendi.

Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri kapsamında merkez yerleşkedeki amfi tiyatroda, "Dumlupınar'dan Dumlupınar'a" projesi çerçevesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesinden 120 öğrenci, "Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali"nde sahne aldı.

Yunan işgalini ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni canlandıran öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Müzikalde duygulu anlar yaşanırken, öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında, Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnede beklenmedik müthiş bir performans sergilediğini ve izleyicileri duygulandırdığını söyledi.

Dumlupınar'ın Ege'de bir yer, haritada gösterilen alelade bir ilçe ya da nüfusu, geçim kaynağı, rakımı gibi bilgilerle öğretilen sıradan bir şehir olmadığını vurgulayan Gören, şöyle konuştu:

"Dumlupınar tarihte bir sayfada değildir. Ruhumuzda yükselen bir anıttır. Ve o anıt mimari eser değildir. Mehmetçikten bize kalmış bir abidedir. Çanakkale ne ise Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa Dumlupınar bayraktır. Dumlupınar bedenlerin düştüğü ama sancağın düşmediği yerdir. "