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Kütahya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:33 | Son Güncelleme

Kütahya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kuru yönetimindeki 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan midibüs, Yenibosna Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakan'ın (58) kullandığı 43 SH 717 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çakan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Güngör Aktaş (54) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya midibüa trafik kazası yenibosna

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