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Kütahya'da otobüs yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:28 | Son Güncelleme

Seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Adem Ömürlü yönetimindeki 64 AN 170 plakalı yolcu otobüsünden, Küçük Aslıhanlar köyü yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Bunun üzerine otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Alevler bir süre sonra otobüsü sardı.

İhbar üzerine Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya OTOBÜS yangın

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