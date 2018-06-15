Kütahya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Murat Şan (46) yönetimindeki 43 EU 775 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı karayolu Kızıldere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yeter Şan (48) ve Hasan Ocak (61), 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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