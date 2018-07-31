Kütahya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek, 5 kişi yaralandı.
Necla K. yönetimindeki 43 UV 326 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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