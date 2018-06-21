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Kütahya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

İlhami Ölçer idaresindeki 26 TR 383 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Gülşen, Suna, Alican, Yılmaz ve Zeynep Sırma Ölçer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gediz Kütahya şarampol trafik kazası

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