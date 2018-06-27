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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:11 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Bilgin (35) yönetimindeki 01 HC 337 plakalı otomobil, Kütahya - Gediz karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Ali (37), Sultan (59) ve 9 yaşındaki Ömer Faruk Bilgin yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman ve Sultan Bilgin'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
aslanapa Kütahya trafik kazası

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