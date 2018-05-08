Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Güven S. yönetimindeki 43 ZB 157 plakalı otomobil, 101 Evler Mahallesi'ndeki Simav-Gediz çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Nursel Kılıç'a (75) çarptı.
Ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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