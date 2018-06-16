Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.D'nin kullandığı 43 ND 483 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Remziye Yemez'e (29) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Sürücü gözaltına alındı.
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