Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Hakan T. yönetimindeki 43 AAJ 253 plakalı otomobil, 82. Yıl Mahallesi'ndeki Emet yolundan karşıya geçmeye çalışan Zehra Demir'e (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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