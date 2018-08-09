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Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:54 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hakan T. yönetimindeki 43 AAJ 253 plakalı otomobil, 82. Yıl Mahallesi'ndeki Emet yolundan karşıya geçmeye çalışan Zehra Demir'e (68) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
hisarcık Kaza Kütahya otomobil

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