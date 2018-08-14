Kütahyalı bir besici, yaklaşık bin 300 kilogram ağırlığındaki 25 bin liraya satışa çıkardığı "Paşa" isimli kurbanlık tosununu satın alan kişiye, hediye olarak çeyrek altın vermeyi vadetti.

Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan hayvan pazarında besici Ali Mercan’ın, kurbanlık olarak satışa sunduğu tosun ilgi görüyor. Kurbanlık bakmak için pazara gelen vatandaşlar, yaklaşık bin 300 kilogram ağırlığındaki tosunla fotoğraf çektiriyor.

Paşa ismini verdiği tosununa gözü gibi baktığını belirten Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enne köyünde hayvancılık yaptığını belirtti.

Büyük özenle baktığı tosununu kurbanlık için pazara getirdiğini anlatan Mercan, "Paşa'm 2,5 yaşında ve bin 300 kilogram. Biz yetiştirdik. Gözüm gibi baktığım Paşa'ma 25 bin lira istiyorum. Ona büyük bir özenle baktım ve büyüttüm. Paşa’yı alana çeyrek altın hediye edeceğim. Altın pahalı ama bunun sözünü önceden vermiştim." dedi.

