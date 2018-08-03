Kütahya'da sağanak ve sel

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Yeşilköy'de sağanak ve sel bazı evler ve tarım arazilerine zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy'de aniden başlayan sağanak ve dolunun ardından yüksek kesimlerden gelen sel suları, yaklaşık 10 evde hasara yol açtı. Bazı evlerdeki eşyalar akıntıya kapıldı.
Köy muhtarı Yaşar Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden başlayan sağanağın ardından dağlık kesimden sel geldiğini söyledi.
En son 1995 yılında köyün sel suları altına kaldığını hatırlatan Bahadır, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 25 yıldır köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Aniden başlayan yağmur ve dolunun ardından dağdan gelen kuvvetli sel DSİ'nin yaptırdığı su taşkın kanalının da taşmasına neden oldu. Birçok evi su bastı. Köydeki 10 evde hasar oluştu. Tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Çok şükür can kaybımız yok."
Sel anında yaşadıklarını göz yaşları içerisinde anlatan 81 yaşındaki Münevver Bilgili ise yağışın ardından sel geleceğini anladıklarını belirterek, "Evden dışarı çıktık. Bir süre sonra sel köyü bastı. Evimin tavanına kadar sel sularıyla doldu. Bütün eşyalarımı sel götürdü. Bir battaniyem dahi kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.
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