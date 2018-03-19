Kütahya’da ’şehitler için bir fidan da sen dik’ projesi kapsamında 250 fidan toprakla buluştu

18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ’Şehitler için bir fidan da sen dik’ projesiyle 250 fidan toprakla buluştu.
2. Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fidan dikme etkinliğine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Galip Gültekin ile bazı daire müdürleri, STK temsilcileri katıldı.
Başkan Saraçoğlu: "450 bin metrekare alanı yeşil alan haline getirdik"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptı. Şehitlere olan vefa borcunu yerine getirme gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Saraçoğlu, “Burada oluşturacağımız ağaçlarla hem bu alanı yeşil bir hale getireceğiz hem de şehitlerimize vefa borcumuzun gereğini yerine getirmiş olacağız. Kütahya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 25 bin ağacı toprakla buluşturduk. Kütahya’nın daha yeşil olması noktasında hareket ettik. 2016 yılında 10 bin fidanı yine toprakla buluşturduk. 2017’de Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda bazı caddelerin adları ağaçlarla anılsın projesi kapsamında TOKİ’deki ana güzergahımızı ıhlamur ağaçlarıyla, Hacı Azizler bölgesindeki yolumuzu çınar ağaçlarıyla donattık, o bölgeler artık daha yeşil. Bugüne kadar 450 bin metrekare alanı yeşil alan haline getirdik. Bu ülke, bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah onları cennetine kavuştursun, savaşta yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum gazilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Nayir: "Şehitlerimizin adı yaşayacak"
Toprakla buluşan fidanların şehitlerin anısını yaşatacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Onlar bu topraklara canlarını vererek sahip çıktılar, bizler onlar adına fidan dikerek yine bu toprakların muhafazasında görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bir şehrin güzelliği onun yeşilliğiyle, doğal güzelliğiyle artmakta. Bizler Kütahya’mızı tanımlarken yüzde 56’sı orman bir şehir diye övünüyoruz. Bu güzelliği daha da artırmak bizlerin elinde. Değişik vesilelerle, değişik imkanları kullanarak, merkezi yönetimler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu zenginliği artırma gayreti içerisinde destek vermekteler. İnşallah bu fidanlar şehitlerimizin anısını yaşatacak, şehit duygusunu, olgusunu yeni nesillere de aktarmada faydalı olacaktır. Buradaki alanı gören çocuğumuz hem şehitliği hem de koruluğu hissedip gelecekte bizim ihtiyaç duyduğumuz duygunun da yaşamasını sağlayacak” diye konuştu.
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından protokol üyeleri fidan dikip can suyu verdi. (EFE)
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